Premio alla carriera per Iva Zanicchi, la "regina della musica italiana"

Premio alla carriera per Iva Zanicchi: la consegna da parte della Pro Loco di Cerro Maggiore e Cantalupo e del Comune.

Premio alla carriera per Iva Zanicchi

Cerro Maggiore ha conferito il premio alla carriera a Iva Zanicchi, celebre cantante, presentatrice televisiva ma anche scrittrice. La cerimonia si è svolta la sera di ieri, lunedì 10 marzo 2025, a Cerro Maggiore. A invitare in paese il famoso personaggio è stato Alex Airoldi, tornato alla presidenza della Pro Loco di Cerro Maggiore e Cantalupo, per un importante riconoscimento che è stato consegnato dall'associazione stessa insieme al Comune presente con, in prima fila, il sindaco Nuccia Berra e l'assessore alla Cultura Daniel Dibisceglie. Zanicchi ha ricevuto il prestigioso premio in qualità di "regina della musica italiana", restando a chiacchierare a lungo con il folto pubblico arrivato per salutarla. "Siamo felici di avere Iva qui con noi, un'artista protagonista di Sanremo, anche quest'anno, dove ha ricevuto il premio alla carriera - ha ricordato Dibisceglie - Tante le trasmissioni che l'hanno vista conduttrice, come 'Ok il prezzo è giusto', 'Buona domenica', 'Domenica In', opinionista al 'Grande Fratello' e all''Isola dei famosi' e molto altro ancora"; con Airoldi che ha aggiunto: "Sono felice che Iva ha accettato il nostro invito, di lei mi piace ricordare il ruolo di scrittrice ed europarlamentare, un vero impegno a 360gradi. E quest'anno, per i primi 10 anni della nostra Pro Loco, Iva non poteva farci regalo più grande se non essere qui tra noi".

Pro Loco che, negli anni scorsi, aveva premiato un'altra importante cantante ossia Wilma De Angelis, "e ci è sembrato giusto proseguire su questa scia" ha spiegato Airoldi. Entusiasta anche il sindaco: "Le canzoni di allora sono uniche, mio padre adorava Iva, Nilla Pizzi e Claudio Villa, vere leggende! Quelle sì che erano canzoni e cantanti unici!".

"Amo cantare. Niente playback nè autotune!"

Durante la lunga chiacchierata con i presenti, Zanicchi ha raccontato tutte le sue passioni e aneddoti. "Ho accettato con piacere di essere qui perchè conosco Cerro e qui in zona ho alcuni parenti" ha raccontato l'artista, che ha annunciato il suo nuovo album: "Domani mattina (nota: oggi) sarà in sala di registrazione e comincerò a incidere qualcosa" ha dichiarato Zanicchi, il cui nuovo album conterrà anche una canzone firmata da Cristiano Malgioglio. "Nella mia vita ho fatto di tutto e di più, ho diversificato molto - ha proseguito Zanicchi - Ho realizzato quattro libri, tutti scritti da sola e senza l'aiuto di nessuno. E' una cosa che mi piace molto, quasi come cantare". Poi il ballo: "L'esperienza a 'Ballando con le stelle' è stata bellissima, ho fatto anche il ponte col ballerino che è passato sotto di me. Divertentissimo, lo rifarei subito!". Tanto l'affetto del pubblico: "Lo sento molto, anche quest'estate farò concerto e amo tantissimo la vicinanza dell'agente". Quale la canzone più emozionante? "Ne ho cantante forse mille - ha replicato Zanicchi - Il primo successo è stato 'Come ti vorrei', ho nel cuore 'Un uomo senza tempo', dedicata ai papà, nella quale ho collaborato con celebre poeta Giuseppe Ungaretti. Poi i grandi successi, 'La riva bianca, la riva nera', 'Un fiume amaro', poi 'La mia solitudine' e 'Zingara'".

E ha poi proseguita: "Ero andata ospite allo Zecchino d'oro, per l'occasione ho cantato una canzone francese, 'Mamma tutto': in una settimana ha spopolato!".

E un passaggio sulla musica di oggi: "Oggi la si ascolta in modo diverso, va bene così - ha commentato Zanicchi - Playback? Non l'ho mai fatto. Può essere successo in tv ma mai durante i concerti. La musica odierna? Ricordiamoci che anche noi, da giovani, se ascoltavamo Beatles o Rolling Stones, venivamo un po' sgridati dai nostri genitori. Occhio a criticare la musica di oggi! Certo, non devono esserci certi testi volgari. E ai miei tempi non c'era l'autotune: se sei stonato ti intona, non è bellissimo...E ora c'è pure l'intelligenza artificiale".