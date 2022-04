"Poeticamente": un mese di maggio speciale per la poesia

Una serie di appuntamenti

Si parte il 30 aprile con il primo appuntamento ad Arese dedicato al mondo della poesia.

Aprirà il 30 aprile ad Arese con uno spettacolo teatrale, la prima edizione di "PoeticaMente", una rassegna dedicata alla poesia, una delle forme più antiche e più belle a cui affidare le emozioni più profonde e autentiche.

La poesia in tutte le sue forme

Si parte con la poesia performativa, prima con il recital poetico "Preferisco il rumore del mare" e poi con lo spettacolo “Ring rap poetry slam” dove potremo assistere a una vera sfida tra rapper e poeti-slammer, un appuntamento pensato per i giovani e che vede protagonisti, insieme ad alcuni ospiti d’eccezione, giovani under 20 del territorio. Ci sarà poi un laboratorio per i più piccoli sul tema dell'inclusione e della diversità, partendo da alcune delle più famose poesie per l’infanzia. Le iniziative si chiuderanno con la nona edizione del Fontana Film festival dedicato alla videopoesia. Nel corso del mese, inoltre, le nostre strade saranno "tappezzate" di poesie - opere d'arte realizzate dalle studentesse e dagli studenti del liceo Russell – Fontana.

