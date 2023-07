Poesia, sentimento e passione a LetTheRario 2023

Domenica 9 luglio alle ore 21 si è svolto, presso il Cortile del Castello Visconteo di Abbiategrasso, il sesto incontro della rassegna LETthéRARIO 2023.

LetTheRario 2023 fra poesia e sentimento

La serata è stata organizzata come sempre dall’Assessorato alla Cultura attraverso la Biblioteca di Abbiategrasso e il circolo letterario Galà 108-Carpe Diem (Gruppo Abbiatense Lettori e Autori), un grande evento seguito di un pubblico molto interessato e partecipativo.

Le autrici in programma erano Erica Regalin (Magenta, 1998) scrittrice e poeta, che ha presentato “Mondo Riverso” e Giulia Conigliaro (Abbiategrasso, 1991) scrittrice e giornalista, che ha dovuto presentare “La Luce dei Tuoi Occhi–Nel Mare Profondo”. Purtroppo La Conigliaro non era presente per motivi di salute. Ha introdotto la serata il poeta, scrittore e storico cileno Julio Araya Toro, dando il benvenuto ai presenti e ringraziando al pubblico, autori, biblioteca e Comune.

La presentazione dell'opera di Regalin

Poi Araya Toro ha passato la parola allo scrittore, poeta e romanziere Alessandro De Vecchi, che ha dialogato e introdotto e presentato in forma molto profonda e magistralmente l'opera di Regalin, anche gli interventi di Araya Toro.

“L’opera di Erica Regalin è un tentativo di comprendere il mondo a partire dalla condizione della donna, dissolta nella testimonianza storica e traslucida nella modernità, dilatato nell’attenzione per avvenimenti socio-politici che lasciano vuoti in cui risuonano interrogativi. L’indagine degli archetipi imposti al femminile giunge a un io poetico che sfocia in un rinnovato panismo, radicamento che sporca l’ego di terra, consacrandolo alla collettività”.

Una serata dove la autrice si ha alternato per le domande e le risposte di loro presentatori (Araya-De Vecchi) e anche per leggere delle poesie del loro libro in forma molto profonde piena di sentimenti e passione. La prossima data sarà domenica 16 luglio alle ore 21, con gli scrittori Giuseppe “Peppino” Cislaghi, Giuseppe Redondi e MariaChiara Rodella.