Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha destinato una quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria, a beneficio di biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali.

Più di 10mila euro per la biblioteca comunale di Arese

La biblioteca comunale di Arese ha ottenuto un contributo pari a poco più di 10 mila euro, quota attribuita in ragione del patrimonio librario in possesso, che vanta circa 29 mila documenti (tra libri, dvd, giochi, ecc.). Un contributo importante che sarà destinato all’acquisto di libri presso le librerie del territorio che si sono rese disponibili.Lo staff della biblioteca è già al lavoro per investire il contributo ottenuto, che va utilizzato entro il 30 settembre.

I commenti

Le dichiarazione del sindaco Palestra e l’Assessore alla Cultura Giuseppe Augurusa

“Grazie al lavoro di coordinamento tra la Direzione del Centro civico Agorà e il CSBNO, siamo riusciti a partecipare a questo bando, pur coi tempi stretti, e a ottenere questa quota che sarà destinata all’acquisto di libri nuovi che andranno ad arricchire la nostra già fornitissima biblioteca. Questi contributi permetteranno di ampliare le collezioni librarie a beneficio di tutti i cittadini. Un investimento significativo per la cultura, che resta un obiettivo prioritario per la nostra Amministrazione”.

