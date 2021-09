Pietro Villa e la sua mostra "Cavalli" a Rho

La mostra "Cavalli" rappresenta un’ulteriore fortunata opportunità per ammirare le opere di un grande artista e l'amministrazione comunale di Rho non avrebbe potuto farsele scappare.

Pietro Villa e la sua mostra "Cavalli"

Pietro Villa è un artista di grande ingegno, sensibilità e generosità, che riesce a creare opere d’arte dal riuso di materiale ormai apparentemente diventato rifiuto dandone nuova vita e senso. La mostra "Cavalli", in esposizione da lunedì 20 settembre a giovedì 30 settembre 2021, all’Infopoint Garden, è curata dalla rhodense Cristina Palmieri, critica d’arte moderna e contemporanea, a cui vanno i ringraziamenti dell'amministrazione comunale.

Le parole della critica

“La semantica di Pietro Villa è inquadrabile come manifestazione intuitiva e precoce di una sorta di poetica del recupero, che si innesta - superandola - sulla ben più ampia poetica dell’oggetto. Villa si serve di svariati materiali ferrosi ricercati un po’ ovunque nelle officine, presso qualche fabbro, nelle fonderie. Li compone attraverso un processo di accostamento ogni volta imprevisto. Raccoglie lamiere, bulloni, pezzi di ferro, tubi. Li sceglie con attenzione, li combina sino ad “inventare” entità reali ed irreali. A guidarlo pare esserci il gusto rigeneratore della violazione di logiche e valori a favore di scelte compiute piuttosto in base a necessità “stilistiche”, secondo una propria “ratio” permeata di sottile umorismo, di un’attitudine alla vita quasi ludica e disinvolta".

Pietro Villa a Rho

A Rho è stato protagonista insieme a Hector& Hector della mostra Recovery Art in Villa Burba (16 settembre 2017 - 26 Novembre 2017). Come anticipazione della mostra sono state donate al Comune due sculture realizzate dall’artista e posizionate all’interno del cortile di Villa Burba e nel Parco Europa. A novembre 2020 sono state installate la scultura “Cristina” sempre di Pietro Villa dedicata alla critica d’arte rhodense Cristina Palmieri, che a sua volta ha donato l’opera alla città, installata nel parchetto di via Nazario Sauro a Mazzo insieme alla precedente scultura “Il bacio esplosione d’amore” attualmente nell’Infopoint Garden.

Orari mostra

Mostra "Cavalli" dell’artista Pietro Villa

A cura di Cristina Palmieri

Da lunedì 20 settembre a giovedì 30 settembre 2021

Infopoint Garden – Piazza San Vittore angolo via Garibaldi

Orario

Lunedi dalle ore 10.00 alle ore 13.00

da martedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Informazioni

Tourist Infopoint

turismo@comune.rho.mi.it