Piazza San Magno si trasforma in "Una piazza di libri"

La centrale piazza San Magno di Legnano si trasformerà sabato 16 settembre 2023 in "Una piazza di libri" dove, oltre agli stand delle librerie, ci saranno incontri con gli autori, letture e spettacoli aperti a tutti.

Da riconosciuto salotto della città a “Una Piazza di libri”: è la trasformazione che conoscerà Piazza San Magno nel pomeriggio di sabato 16 settembre in occasione dell’evento di promozione della lettura organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le librerie di Legnano, Galleria del libro, Nuova Terra, Ubik, Ambarabà, Nuvole Parlanti, Mondadori e la partecipazione della Biblioteca Civica "Augusto Marinoni".

Dalle 16 alle 23 librerie e biblioteca saranno presenti in piazza con i rispettivi stand per far conoscere novità in uscita, presentare autori, servizi e offrire momenti per adulti e bambini come letture e laboratori.

Il programma della giornata

Iniziative per bambini

Dalle 16.00 alle 17.00

Laboratori in pillole: per bambini dai 3 ai 12 anni – Per info Libreria Ambarabà – info@ambarabalibreria.it - 0331/872660

Dalle 17.00 alle 18.00

Letture animate per bambini:

“Sassolini sul sentiero”. Racconto evocato dalla fiaba di Hansel e Gretel con Chiara H. Savoia.

“Il litigio”. Dal racconto di Claude Boujon di Babalibri con Cinzia Chiodini

Queste brevi letture saranno ripetute ciclicamente.

Firmacopie

Dalle 16.00

Saranno presenti: Alessandro Ambrosoli, Amanda Colombo, Alberto De Stefano, Melissa Convertino, Valentina Cambi, Tonia Lupo, Bea Buozzi

Incontri con l’autore

Alle ore 18

Lucia Tilde Ingrosso presenta “I Monteleone”

Alle 21.00

Paolo Roversi presenta “Alla vecchia Maniera” Letture all'istante per adulti

L'oracolo letterario

Dalle 19 alle 20 letture all'istante per adulti a cura di Radice Timbrica Teatro

I passanti saranno invitati a pescare una tra le meravigliose carte illustrate da Katy Horan. A ogni carta è abbinato un breve brano letterario che un’attrice leggerà individualmente per la persona che ha scelto la carta: un modo intimo e divertente per trovare ispirazione da eroine letterarie, come Virginia Wolf e Toni Morrison o per scoprire nuove opere capaci di toccare l’anima. Le brevi e intense letture saranno tratte dai libri di Anna Akhmatova, Emily Bronte, Angela Carter, Agatha Christie, Sandra Cisneros, Emily Dickinson, Shirley Jackson, Jamaica Kincaid, Toni Morrison, Anais Nin, Alejandra Pizarnik, Sylvia Plath, Saffo, Mery Shelley, Gertrude Stein, Virginia Wolf