Piazza San Magno diventa una "Piazza di libri"

Rinviato il 16 settembre per maltempo, si terrà a Legnano nel pomeriggio di sabato 30 settembre “Una Piazza di libri”.

Una "Piazza di libri" in Piazza San Magno

L’evento di promozione della lettura è stato organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le librerie di Legnano, Galleria del libro, Nuova Terra, Ubik, Ambarabà, Nuvole Parlanti, Mondadori e la partecipazione della Biblioteca Civica "Augusto Marinoni". Dalle 15 alle 22 librerie e biblioteca saranno presenti in piazza con i rispettivi stand per far conoscere novità in uscita, presentare autori, servizi e offrire momenti per adulti e bambini come letture e laboratori.

PROGRAMMA:

Iniziative per bambini

Dalle 16.45 alle 17.30 Giochiamo con i libri di Hervé Tullet per bambini dai 3 ai 7 anni. Per info Libreria Ambarabà: info@ambarabalibreria.it - 0331/872660

Dalle 17.30 alle 18.00 Reading di letteratura classica e contemporanea cura di Jacopo Pari e Santa Barilari di Scuola Teatro Junior - Legnano

Dalle 15.30 alle 16.30 Presentazione del libro

“Il libro segreto di Robin Hood” di e con Luca Crovi

Firmacopie

Dalle 16 Alessandro Ambrosoli, Marga Biazzi, Amanda Colombo e Tonia Lupo

Incontri con l’autore

Alle ore 18 Lucia Tilde Ingrosso presenta “I Monteleone”

Alle 21.00 Paolo Roversi presenta “Alla vecchia Maniera”

Dalle 19.00 alle 20.00 Reading omaggio a Michela Murgia

In caso di maltempo la manifestazione si terrà a Palazzo Leone da Perego