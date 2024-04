"Pi Elle Gi - L'Ape Operosa Onlus" cerca nuovi volontari

L'associazione "Pi Elle Gi - L'Ape Operosa Onlus" di Lainate, costituita nel 2016, è in cerca di nuovi volontari. Si occupa del sostegno nella conduzione e nelle attività di piccola manutenzione le persone in condizioni di disagio.

L'associazione cerca volontari

L'associazione "Pi Elle Gi - L'Ape Operosa Onlus" è in cerca di nuovi volti. Al momento sono una decina i volontari che fanno parte della Onlus, guidata dal presidente Carlo Alberto Frollani. L'associazione, costituita nel febbraio 2016, opera senza fine di lucro ed esclusivamente per fine di solidarietà.

"Ci forniamo gratuitamente alle persone in condizioni di disagio economico e sociale, un sostegno nella conduzione e nelle attività di piccola manutenzione della propria abitazione, come tinteggiatura, riparazione di lavandini, wc, rubinetti, porte, mobili, serrature , prese elettriche. E poi riparazioni varie e interventi nelle scuole o presso altre associazioni - spiega il presidente - Forte inoltre è la collaborazione con i Servizi Sociali del Comune".

"Tanti interventi da fare, serve aiuto"

Ora molti sono i lavori da fare e vista la richiesta di interventi è necessaria nuova manodopera.

"Abbiamo bisogno di più volontari per poter portare avanti la nostra iniziativa

vista la notevole richiesta di interventi" afferma Frollani.

I volontari mettono la loro esperienza lavorativa, il loro tempo libero e soprattutto l'impegno al conseguimento delle finalità per cui il gruppo è nato. Per unirsi al gruppo e per qualsiasi informazione è possibile scrivere una mail a plg.lapeoperosa@gmail.com.