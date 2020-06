Per l’Accademia dell’Annunciata un riconoscimento da oltremanica

La più importante rivista di musica classica della Gran Bretagna, «BB Magazine» premia l’ultimo cd dell’Accademia dell’Annunciata di Abbiategrasso

Cinque Stelle per l’Accademia dell’Annunciata

Ennesimo riconoscimento dall’estero per l’Accademia dell’Annunciata di Abbiategrasso, stavolta da oltremanica. L’orchestra abbiatense è ormai un’eccellenza nel panorama della musica classica e si sta facendo conoscere in tutto il mondo, tant’è che la più importante rivista di musica classica della Gran Bretagna, «BB Magazine» ha premiato l’ultimo cd «Sonar in Ottava» con il riconoscimento di cinque stelle e il titolo di cd del mese nel numero di luglio, la cui anteprima è stata pubblicata l’11 di questo mese. Non è la prima volta che «Sonar in Ottava» riceve un riconoscimento, già era stato premiato con quattro stelle dalle riviste «Gramophone» (Germania) e «Diapason d’or» (Francia).

Anche la rivista italiana «Musica» ne aveva tessuto le lodi assegnandole anch’essa cinque stelle.

TORNA ALLA HOME PER ALTRE NOTIZIE