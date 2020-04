Pasquale Beretta nel salotto virtuale della contrada San Magno

Pasquale Beretta, che ha guidato per decenni la Compagnia della morte del Palio di Legnano, ospite del Salotto della nobile in diretta facebook.

Pasquale Beretta inaugura il Salotto della nobile

L’interprete della leggendaria figura di Alberto da Giussano sarà il protagonista della prima puntata della nuova iniziativa della contrada San Magno. “#iorestoacasa è il motto che sta spopolando sui social in questo difficile periodo – spiegano i biancorossi – Ed è proprio restando a casa che la contrada San Magno dà il via a un’iniziativa culturale e coinvolgente, a cadenza settimanale, a cui tutti possono partecipare stando comodamente seduti sul divano di casa propria. Al Salotto della nobile saranno ospitati rilevanti personaggi del mondo del Palio e non, che, moderati dal nostro Roberto Clerici, ci condurranno in un viaggio alla riscoperta del passato. Tutti connessi per la prima puntata, prevista per sabato 11 aprile 2020 alle 17 in diretta sulla pagina facebook della contrada San Magno, in cui sarà ovviamente possibile partecipare con domande e pensieri. L’indimenticabile Pasquale Beretta, che per trent’anni ha impersonato Alberto da Giussano alla guida della Compagnia della morte, si racconterà in diretta, regalandoci momenti di pura emozione. Il progetto di streaming verrà presentato dal gran priore Domenico Esposito giovedì 9 alle 18.30 sempre in diretta dalla pagina Facebook della contrada.

