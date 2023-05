Mercoledì 10 maggio, ore 21 alla Libreria Nuova Terra di Legnano in via Giolitti 14 Paolo Chiesa presenta il suo nuovo libro Marckalada, quando l’America aveva un altro nome in dialogo con Gigi Marinoni e Riccardo Marchetti.

Paolo Chiesa presenta il suo nuovo libro

In un’opera scritta da un frate milanese del Trecento, Galvano Fiamma, si nasconde una breve menzione di una terra chiamata Marckalada, situata a ovest della Groenlandia. I marinai che viaggiano per i mari del Nord ne parlano come di una terra ricca di alberi e animali, dove si trovano grandi edifici e vivono dei giganti.

È una notizia sensazionale: la prima menzione del continente americano nell’area mediterranea, un secolo e mezzo prima del viaggio di Colombo. Ma chi è Galvano Fiamma e da dove ricava queste informazioni? Cosa si sapeva davvero in Italia delle regioni al di là dell’oceano? Paolo Chiesa ce ne parla nel suo nuovo libro Marckalada, recentemente uscito per i tipi di Laterza.

I punti da approfondire

Un’occasione per approfondire i tratti della figura di Galvano Fiamma (personaggio principale, e controverso, di questa e altre storie) e dei suoi legami con la Battaglia di Legnano, Alberto da Giussano e la Compagnia della Morte.

Paolo Chiesa è professore di Letteratura latina medievale e Filologia mediolatina all’Università Statale di Milano. Ha pubblicato, tra l’altro, per Scheiwiller, un’ottima versione, delle Meraviglie di Milano di Bonvesin de La Riva, altra figura che con Legnano ha avuto solidi legami.