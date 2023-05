Palio di Legnano, torna l'emozione della Veglia della Croce

Palio di Legnano, successo per la Veglia della Croce.

Palio, via alla Veglia della Croce

Mancano 9 giorni al Palio di Legnano. E ieri, venerdì 19 maggio 2023, in una giornata piovosa, particolare ed emozionante l'evento andato in scena a Legnano: nella Basilica di San Magno si è svolta la solenne cerimonia della Veglia della Croce, alla presenza delle otto Contrade cittadine, delle reggenze e dei Magistrati del Palio di Legnano: il Supremo Magistrato e sindaco di Legnano, Lorenzo Radice; il Gran Maestro Raffaele Bonito; il Presidente della Famiglia Legnanese, Gianfranco Bononi; il Cavaliere del Carroccio, Riccardo Ciapparelli, l’Assessore alla Cultura con delega al Palio, Guido Bragato. Originariamente celebrata presso la Basilica di San Simpliciano a Milano sin dal Duecento, la funzione religiosa incarna la memoria delle antiche veglie di preghiera che gli uomini d’arme officiavano prima della battaglia. La Croce di Ariberto è omaggiata dai colori delle contrade che, in un abbraccio simbolico, rappresentano la partecipazione della cittadinanza tutta alla memoria storica della Battaglia di Legnano.

L'emozione dell'evento

Al suono delle chiarine e dei tamburi, inizia l’ingresso del corteo composto dalle Reggenze di Contrada ed i gonfaloni ricamati. Sull’altare, la copia della croce di Ariberto da Intimiano, il "Crocione", simbolo della vittoria al Palio, conteso dalle Contrade durante la corsa ippica della prossima domenica di Palio. Il Cristo raffigurato sul Crocione è una copia realizzata da artisti locali nel 1937, del Crocifisso che fu presente in occasione della Battaglia di Legnano nel 1176. L’originale è conservata nel Museo del Duomo a Milano. l’inizio della cerimonia avviene con i canti del Coro Jubilate diretto dal Maestro Paolo Alli. Meravigliose melodie in un connubio perfetto tra voci, organo suonato da Gigi Costantino e al flauto Monica Ruggeri. Le Reggenze di Contrada che hanno omaggiato la Croce con l’offerta della cera e dei fiori. Mentre i Capitani del Palio hanno deposto i loro mantelli e le loro spade ai piedi della croce. Ad aprire il rito religioso Monsignore Angelo Cairati, Prevosto e Decano della Città di Legnano. Rivolgendosi al Gran Maestro, ai Magistrati e alle Reggenze delle Contrade ha voluto esortarli ad affrontare questo Palio con senso di responsabilità e umiltà.