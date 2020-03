Palio di Legnano: “Si farà, come volano per una rinascita della città”

Palio di Legnano, i manieri sono chiusi e gli eventi sono sospesi per l’emergenza Coronavirus ma la manifestazione si farà, anche se “secondo una tempistica probabilmente differente rispetto alla tradizionale programmazione”. A dirlo è il gran maestro Giuseppe La Rocca.

Palio di Legnano, “un’occasione di ripartenza”

Nel rispetto del ruolo che i soci del Collegio dei capitani e delle contrade mi hanno affidato e allo scopo di dare una comunicazione condivisa e corretta, mi sento in dovere di sottolineare alcuni punti – esordisce La Rocca – Il Palio non è, e non vuole essere, una realtà avulsa dalla vita della città di Legnano. Il Palio desidera, e farà il possibile, per proporsi come un’occasione di ripartenza e per dar vita, come sempre è stato fatto, a nuove occasioni solidali. A tal proposito so che sono già in atto, da parte di diverse contrade, iniziative di sostegno alle necessità del territorio, come del resto più volte in passato, ancor più oggi per superare il momento drammatico che la nostra comunità sta vivendo”.

“Ipotizziamo una riprogrammazione delle cerimonie”

“Questa amara fatalità ci impone delle riflessioni – prosegue il gran maestro – Il Palio di Legnano, sicuramente l’evento di maggior coinvolgimento popolare, in questo momento di grave e imprevedibile difficoltà, non può non prendere atto dell’eccezionalità di quanto sta succedendo. Con decisione consapevole e attenta, già dal 25 febbraio i manieri hanno sospeso le attività con alta concentrazione di persone. A oggi non è ipotizzabile prevedere la fine della ‘crisi’, ma un giusto realismo ci porta a ipotizzare una eventuale riprogrammazione delle cerimonie legate al Palio 2020”.

“Si farà perché questa è la nostra Storia”

“Il Palio si farà! Si farà perché vuole proporsi come volàno per una rinascita della Città. Si farà per ridare a Legnano il ruolo della difesa dei nostri Valori. Si farà perché questa è la nostra Storia. Si farà perché così ci ha insegnato chi ci ha preceduto, portando la nostra manifestazione al primato che oggi ha”.

“Sarà il Comitato Palio a decidere, secondo una strategia collegiale”

“Quando finalmente la situazione consentirà una più serena progettualità, in accordo con gli altri magistrati del Palio e con il cavaliere del Carroccio, con cui il confronto è quotidiano, e con le otto contrade, verrà convocato immediatamente un Comitato Palio – dice ancora La Rocca – Sarà il Comitato Palio, secondo una strategia collegiale, a valutare la possibilità di mantenere o ridefinire in modo realistico date ed eventi, secondo una tempistica probabilmente differente rispetto alla tradizionale programmazione, così da poter ridare al Palio di Legnano il ruolo di protagonista che ha sempre avuto”.

“I manieri riapriranno per riaffermare il proprio suolo di servizio sociale”

“Il Palio è una risorsa importante per la Città ma ora la priorità è ben diversa ed è di primaria, assoluta importanza collaborare, come stanno indicando le istituzioni, per reggere al meglio i contraccolpi di una terribile condizione che tutti vogliamo lasciarci al più presto alle spalle – conclude il gran maestro – Non è il momento per abbassare la guardia, né tanto meno di dare credito a dichiarazioni non verificate. Quando tutto ciò finirà, e ognuno di noi spera che avverrà nel minor tempo possibile, i manieri apriranno le porte a tutta la cittadinanza per riaffermare il proprio ruolo di servizio sociale”.

