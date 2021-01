Palio di Legnano, l’edizione 2021 potrebbe svolgersi il 19 settembre

Palio di Legnano, l’edizione 2021 potrebbe svolgersi a settembre.

Palio di Legnano, la data potrebbe essere domenica 19 settembre

È domenica 19 settembre la possibile data di svolgimento del Palio di Legnano 2021: la scelta, che è in accordo con le proposte emerse durante il Comitato Palio dello scorso dicembre, è stata determinata a seguito dell’incontro positivo avuto dal Cavaliere del Carroccio Riccardo Ciapparelli e dall’assessore con delega al Palio Guido Bragato con il presidente dell’Ac Legnano Giovanni Munafò.

Collaborazione per ovviare ai disagi per l’attività calcistica

“A nome dell’Amministrazione comunale desidero rivolgere un sentito ringraziamento al presidente Giovanni Munafò e alla sensibilità dimostrata verso i problemi organizzativi che il mondo del Palio sta affrontando in un contesto estremamente complesso – dichiara Bragato – Sappiamo che avere individuato settembre è avere scelto un momento che potrebbe impattare significativamente sull’attività calcistica e per questo lavoreremo insieme per ovviare ai disagi”.

La decisione definitiva arriverà nella prossima riunione

La decisione definitiva sul rinvio dello svolgimento del Palio dall’ultima settimana di maggio a settembre sarà comunque assunta nel prossimo Comitato Palio che sarà convocato entro febbraio. Questa riunione sarà anche l’occasione per il primo momento di verifica delle condizioni generali, relativamente all’emergenza sanitaria in corso e alle conseguenti restrizioni normative. Resta ferma la necessità di monitorare con ulteriori scadenze la fattibilità della manifestazione in relazione all’evolversi della situazione, che oggi è evidentemente di difficilissima lettura.

L’edizione 2020 cancellata dal Covid

Ricordiamo che l’edizione 2020 è saltata a causa della pandemia. Un’emergenza che ha cancellato la storica manifestazione, ma non la voglia di Palio dei legnanesi. Ed ecco che, in corrispondenza dell’844° anniversario della celebre battaglia disputata il 29 maggio 1176, festa regionale della Lombardia, in una città colorata dalle bandiere, il Collegio dei capitani e delle contrade ha proposto una serie di iniziative per “onorare comunque la fausta ricorrenza”. Dirette streaming sui social, un numero speciale del Carroccio, la battaglia di Legnano con le marionette della compagnia Carlo Colla e figli e una Messa dedicata al mondo del Palio in basilica.

In copertina: un’immagine del Palio 2019, vinto dalla contrada San Domenico