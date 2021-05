Palio di Legnano, girato al Castello un video destinato alle scuole

Palio di Legnano, il Castello visconteo si trasforma nel set di un video destinato alle scuole.

Palio di Legnano protagonista di un cortometraggio

Sabato 8 maggio 2021, nel Castello di Legnano, Giancarlo De Angeli ha dato il via alle riprese per un cortometraggio sul Palio, che sarà pubblicato in anteprima con un trailer il 29 maggio e interamente più avanti. Con la troupe di Giancarlo alla regia e alle manovre del drone, Mario alla telecamera e i cerimonieri del Palio a guidare le varie scene e le inquadrature delle reggenze, degli armati e degli altri figuranti nella corte dei gelsi dell’antico maniero e nello spiazzo antistante, dove per l’occasione è stato portato il Carroccio.

“Nonostante le avversità noi ci siamo”

Il gran maestro Giuseppe La Rocca, presente col suo vice Andrea Monaci e tutto il direttivo, si è dichiarato soddisfatto dell’iniziativa “tesa a mostrare un Palio che, nonostante le varie avversità che i tempi ci impongono, ci vuole essere con tutti i protagonisti, a partire dalle contrade con le loro reggenze e gonfaloni, nell’unità d’intenti con le altre autorità paliesche”. C’erano infatti anche il sindaco e supremo magistrato Lorenzo Radice, con il presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi, il cavaliere del Carroccio Riccardo Ciapparelli e Guido Bragato, assessore alla Cultura con delega al Palio.

“Col video andremo nelle scuole a raccontare la nostra storia”

“Un impegno per noi doppiamente importante perché col video andremo nelle scuole a raccontare la nostra storia, condividendone la memoria per tramandarne i valori alle giovani generazioni” ha concluso La Rocca.