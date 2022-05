Padrone cade dalla scala, il suo cane "chiama" i soccorsi

Cade dalla scala, il suo cane abbaia e allerta i passanti.

Cade dalla scala, il suo cane lancia l'allarme

E' caduto da una scala a pioli mentre si trovava in un terreno agricolo. Ma per sua fortuna c'era il suo cane che ha dato l'allarme. E' quanto successo nel tardo pomeriggio di venerdì 27 maggio 2022 a Legnano. Un uomo di 82 anni era infatti impegnato in alcune mansioni agricole in via Vicinale, nel quartiere di Mazzafame. Non si sa se per un malore o altro, ha perso il controllo cadendo a terra. Il provvidenziale intervento del quattrozampe non si è fatto attendere: il cane ha infatti iniziato ad abbaiare insistentemente, richiamando l'attenzione di due passati che si sono così avvicinati: affacciatisi alla recinzione, hanno notato subito l'anziano a terra. Così è stato lanciata la richiesta di aiuto al 112.

I soccorsi

Sul posto è arrivata in pochi istati l'ambulanza della Croce rossa e i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano. L'uomo aveva battuto la testa, è stato intubato e portato all'ospedale di Legnano.