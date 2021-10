Ottimamente premia 24 studenti di Parabiago

Borse di studio

Si è svolta ieri, sabato 2 ottobre, la quattordicesima edizione di Ottimamente, manifestazione per la consegna di borse di studio, intitolate agli scomparsi imprenditori Vittorino Fogagnolo e Romano Rancilio, agli alunni delle Scuole Secondarie di I grado di Parabiago che si sono distinti per meriti scolastici nell’anno scolastico 2019/2020.

I 24 studenti premiati

A essere premiati virtualmente sono stati: Aurora Alfano, Claudio Auteri, Lorena Petronela Balauta, Lucia Bastone, Riccardo Belloni, Matteo Bonni, Alice Bossi, Alice Castoldi, Bianca Cogiamanian, Gaia Maria Croci, Alice Fedeli, Elisa Ferrandi, Sofia Ferrari, Alessia Lazzaroni, Matteo Andrea Malvicini, Photjaman Mezzanzanica, Vittoria Natale, Eleonora Nirso, Sabrina Nucchi, Emanuele Raimondi, Filippo Ranzini, Beatrice Sara Rossi, Lara Roveda, Giorgia Sanvi.

Ad accompagnarli in questo evento che si è svolto in maniera virtuale e trasmessa sulla pagina facebook Parabiago Città, il sindaco Raffaele Cucchi e i dirigenti scolastici Antonina Mirabile (IC Via 4 Novembre), Monica Fugaro (IC Viale Legnano) e Ivan Ferrari (Scuola Sant’Ambrogio). Sullo sfondo, durante la premiazione,i messaggi inviati per loro da chi li ha preceduti nella cerimonia dieci anni fa.

Un messaggio dalla famiglia Fogagnolo

Quella che si è conclusa quest'anno è anche stata l’ultima edizione della manifestazione con la famiglia Fogagnolo come co-sponsor. Ha infatti spiegato Alberto Fogagnolo:

"Sono stati 14 anni molto intensi e ricchi di emozioni. Speriamo di lasciare un buon ricordo e anche di aver mantenuto viva la memoria di mio padre. Lasciamo il timone di questo vascello ben collaudato nelle mani di Luca Rancilio e siamo sicuri che saprà mantenere la rotta e raggiungere tutti gli scopi che ci siamo prefissi dando origine a questa manifestazione".

La storia dell'iniziativa

L’iniziativa nata nel 1995, si è consolidata nella sua continuità e dal 2008 ha preso il nome di Ottimamente - Semi che daranno frutti. L’obiettivo è dare riconoscimento all’eccellenza scolastica al termine del primo ciclo di istruzione, puntando a creare circoli virtuosi che favoriscono la crescita di competenze dei più giovani, che costruiranno il futuro.