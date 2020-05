Ottimamente 2020: la consegna delle borse di studio è online

Ottimamente 2020: la 13esima edizione della consegna delle borse di studio dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Parabiago è avvenuta in streaming.

Ottimamente 2020: la manfestazione

Si è svolta sabato 16 maggio, per la prima volta online, la tredicesima edizione di “Ottimamente”, manifestazione per la consegna di borse di studio, intitolate agli scomparsi imprenditori Vittorino Fogagnolo e Romano Rancilio, agli alunni delle Scuole Secondarie di I grado di Parabiago che si sono distinti per meriti scolastici nell’anno scolastico 2018/2019.

Riconoscere le eccellenze

L’iniziativa nata nel 1995, si è consolidata nella sua continuità e dal 2008 h apreso il nome di “Ottimamente-Semi che daranno frutti”. L’obiettivo è dare riconoscimento all’eccellenza scolastica al termine del primo ciclo di istruzione, puntando a creare circoli virtuosi che favoriscono la crescita di competenze dei più giovani, che costruiranno il futuro.

Un’edizione online

Quest’anno la manifestazione è stata trasmessa sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Parabiago “Parabiago Città” e sul canale Youtube. E’ possibile rivedere la manifestazione al link: https://www.youtube.com/watch?v=1BpC6ud_ZlE&t=2576s

Gli studenti premiati

In questa edizione hanno ricevuto la borsa di studio 24 studenti: ​Beltrame Giada, Bracchetti Matteo, Busso Leonardo, Cappelli Giorgia, Ceruti Andrea, Cucchi Elisa, Di Consoli Anna, Dona’ Mattia, Ferrario Valentina, Festa Beatrice, Germani Marco, Gianazza Sofia Beatrice, Marazzini Martina, Mari Alice, Marinoni Camilla, Meazza Guglielmo, Oliva Federica, Pace Alice,Pierro Matteo, Pola Thomas, Ponciroli Irene, Rovertato Linda, Santucci Sofia, Zanotta Francesca​.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE