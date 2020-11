Ottica Colombo, lo storico negozio chiude dopo 63 anni di attività

Ottica Colombo, lo storico negozio di San Vittore Olona chiuderà i battenti dopo ben 63 anni di attività.

Ottica Colombo, il negozio chiude

Per oltre mezzo secolo è stato un vero punto di riferimento per l’intera comunità di San Vittore Olona così come per tutto il territorio. Stiamo parlando dell’Ottica Colombo, negozio che si affaccia sul Sempione. Aperto nel 1957 ora, dopo ben 63 anni di attività, il titolare Giordano Colombo ha deciso di non proseguire in questa avventura imprenditoriale: “Non di certo una scelta voluta, ma delle volte non si può fare diversamente. E’ stato un piacere servire i nostri clienti in tutti questi anni” commenta Colombo.

