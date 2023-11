Ottanta persone alla scoperta del Monumentale con i Volontari Ciceroni

Successo per la visita guidata al Cimitero Monumentale di Legnano promossa ieri mattina, domenica 12 novembre, dal Gruppo Volontari Ciceroni.

I Volontari Ciceroni fanno centro un'altra volta

L'iniziativa, che si proponeva di ripercorrere la storia della città attraverso quella dei legnanesi illustri, ha richiamato un'ottantina di partecipanti, suddivisi in più gruppi. A loro va il "grazie" dei Volontari Ciceroni, un gruppo di persone che in modo assolutamente gratuito raccontano Legnano a chiunque sia interessato a conoscerne la storia.

L'omaggio a Franco Tosi e ad altri legnanesi illustri

Così commentano i Ciceroni:

"Un grazie particolare a Giorgio, che ci ha aperto la cappella di Franco Tosi per mostrare le bellezze di tale monumento a tutti noi. Oltre al Tosi si è reso omaggio a vari industriali legnanesi e persone illustri che hanno portato in alto in nome di Legnano in ambito sia civile che sportivo e industriale".