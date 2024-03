Oltre mille spettatori e standing ovation per "Le nozze di Figaro"

Tutto esaurito per "Le nozze di Figaro" al Teatro Tirinnanzi di Legnano.

Venerdì 1 marzo, il teatro di piazza 4 Novembre ha ospitato una rappresentazione della celebre opera lirica di Wolfgang Amadeus Mozart, messa in scena dalla Compagnia dell'Opera e del Coro sinfonico e Orchestra Amadeus. L'evento, sostenuto dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate in collaborazione con il Comune di Legnano, ha destinato il ricavato a Filo Rosa Auser, un'organizzazione impegnata per la parità di genere e contro la violenza sulle donne.

Alla mattina per 380 studenti delle scuole medie, alla sera per tutti

L'opera, considerata un capolavoro assoluto, ha brillato in due spettacoli: uno dedicato ai ragazzi delle scuole medie al mattino alle 10.30 e l'altro per tutta la cittadinanza alle 20.30. Entrambi gli spettacoli hanno registrato il tutto esaurito, con un pubblico composto da oltre mille persone, testimoni di una serata magica e coinvolgente. Applausi scroscianti per i protagonisti in più occasioni, grazie a un’ottima interpretazione musicale e alla cura dell’allestimento, dell’organizzazione e dagli abiti curati dallo staff di Amadeus e dei pannelli delle scene realizzati dagli studenti del liceo artistico Carlo Dell’Acqua.

La regia di Filippo Pina Castiglioni, anche nei panni di Don Basilio, ha dato vita ai personaggi autori di un’ottima performance, insieme al Coro Amadeus. Dario Giorgelé ha interpretato in modo memorabile il ruolo di Figaro, mentre Alessandra Torrani ha dato vita a Susanna con grazia e talento. Roberto Maietta ha brillato nel ruolo del Conte, mentre Chiara Brambilla ha affascinato il pubblico con la sua convincente interpretazione della Contessa. Sara Ronzoni, calata nel ruolo di Cherubino, ha offerto una performance genuina, conquistando il cuore degli spettatori. L’opera è stata sapientemente diretta dal maestro Marco Raimondi che ha guidato interpreti e pubblico in un'atmosfera magica, adiuvato da un’ottima orchestra e dal maestro al pianoforte Enrico Raimondi.

Presenti i rappresentanti di Filo Rosa Auser, cui è stato destinato il ricavato

La presenza di illustri personalità ha ulteriormente arricchito l'evento che è stato introdotto dal sindaco di Legnano Lorenzo Radice, dall'assessora alle Pari opportunità Ilaria Maffei, entusiasta del risultato, e dai rappresentanti di Filo Rosa Auser, il presidente Loredana Serraglia, visibilmente emozionata e dalla vicepresidente Sandra Romano che hanno sottolineato l'importanza di sostenere iniziative culturali come questa, che promuovono la parità di genere e si oppongono alla violenza sulle donne. L’evento è stato reso possibile grazie al sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, rappresentata da Maria Carla Ceriotti, presidente del Circolo culturale e ricreativo che non ha mancato di manifestare la sua soddisfazione per il successo dell’evento riscontrato sia tra i ragazzi presenti in mattinata che presso il pubblico serale, letteralmente stregato fin dall’ouverture iniziale. La standing ovation finale e gli applausi scroscianti alla fine delle arie sono stati il giusto tributo agli ottimi interpreti e a un'opera che continua a emozionare e a ispirare generazioni di spettatori.

"Un importante contributo alla sensibilizzazione sulle questioni di genere"

Carlo Massironi della Commissione centrale di beneficenza di Fondazione Cariplo, che da sempre sostiene l’associazione Amadeus, ha commentato:

"Le Nozze di Figaro al Teatro Città di Legnano non è stata solo una rappresentazione di alta qualità, ma anche un importante contributo alla sensibilizzazione sulle questioni di genere e alla lotta contro la violenza sulle donne. Un'occasione in cui la bellezza dell'arte si è unita alla nobiltà di una causa, rendendo questa Festa della donna un evento indimenticabile".