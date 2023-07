Ok al restauro della Cappella di via San Clemente

Cappella di via San Clemente di Cerro Maggiore, la Giunta comunale approva il restauro.

Cappella di via San Clemente, ecco il nuovo look

E' arrivato il sì ufficiale, quello della Giunta comunale di Cerro Maggiore. Che annuncia: "Dopo anni di promesse, arrivate dalle varie Giunte comunali che si sono succedute alla guida di Cerro, si concretizza finalmente il progetto che porterà al recupero della Cappella di via San Clemente, luogo di culto molto amato dai cerresi ed uno dei monumenti storici che devono essere salvaguardati". La squadra di governo ha infatti approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione e recupero della storica e amata cappella presente in paese. Il costo? La somma predisposta per l’intervento è pari a 700mila euro.

I lavori

"Come si dice, volere è potere, ma in questo caso volere è dovere - afferma il sindaco Nuccia Berra - I lavori di restauro riguarderanno a tutto tondo l'edificio che, durante i sopralluoghi, ha manifestato problematiche strutturali che si sono negativamente manifestate sugli affreschi. Saranno rifatti tetto, grondaie ed aerazione. Inoltre sarà creato un vespaio areato e rafforzate le pareti perimetrali. Infine recuperati gli affreschi interni, gravemente compromessi dalla trascuratezza dei decenni". I lavori inizieranno in autunno per terminare nell’estate del 2024: "Il recupero della Cappella con lavori di consolidamento e restauro così importanti sono fondamentali per la storia artistica e culturale di Cerro - aggiunge Berra - A questo edificio sono legati momenti storici importanti e, soprattutto, la tradizione che noi vogliamo fortemente salvaguardare. Questo progetto è il primo di questa nuova legislatura e non potevamo iniziare meglio".