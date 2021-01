Due «armadi» divisi in celle per i tomi in prestito, così da non dover accedere alla struttura.

Nuovi locker per ritirare i libri 24 ore su 24

L’attuale emergenza sanitaria ha modificato le nostre abitudini, ma in ogni crisi possiamo trovare anche qualche cambiamento positivo.

Con questo spirito, in biblioteca, all’esterno sul lato sinistro rispetto all’ingresso, sono stati posizionati due locker, ovvero due «armadi» divisi in celle che consentono il ritiro dei libri 24 ore su 24, senza dover accedere in biblioteca.

«Solitamente, si vedono all’ingresso di alcuni supermer cati o nei parcheggi per gestire la consegna di pacchi in completa autonomia – spiega il sindaco Michela Palestra – Perché non utilizzarli anche per i libri?».

E così da lunedì 11 gennaio ha aperto il servizio per il ritiro dei libri anche a biblioteca chiusa.

«L’emergenza sanitaria ha imposto tanti cambiamenti alla nostra quotidianità – continua il primo cittadino – Per fronteggiare la pandemia, tutti giocoforza abbiamo dovuto imparare qualcosa, acquisire nuove conoscenze tecnologiche e trovare una soluzione immediata a processi che erano standardizzati in un certo modo. Per quanto possibile, abbiamo cercato e stiamo cercando di riorganizzare alcuni servizi per andare incontro ai cittadini, aumentando la digitalizzazione di tanti procedimenti, ma anche offrendo servizi alternativi o aggiuntivi. Nonostante le chiusure obbligate della Biblioteca, così come previsto dai vari DPCM, il numero dei prestiti di libri e di altro materiale non è diminuito e questo è una buona notizia, perché conferma il desiderio dei cittadini di continuare a leggere e di ritagliarsi degli spazi culturali. Il nuovo servizio consentirà di far circolare il materiale anche quando la normativa imporrà la chiusura della biblioteca, ma resterà anche in futuro per agevolare chi non riesce a recarsi in biblioteca negli orari di apertura».

Come funziona il locker?

All’arrivo della mail o SMS di notifica di «pronti al prestito», se si vuole aderire al servizio di ritiro tramite i locker, occorrerà rispondere all’email specificando che si intende utilizzare il nuovo servizio.

La biblioteca invierà un codice personalizzato per il ritiro e l’indicazione del numero di cassetta/cella da aprire.

I documenti rimarranno disponibili nei locker per 24 ore dalla comunicazione del codice, così da non tenerli occupati per troppo tempo e facilitare il maggior numero di consegne.

Se non sarà possibile passare entro le 24 ore o non si desideri più ritirare i documenti, sarà sufficiente segnalarlo via email a biblioteca.arese@csbno.net o al numero di telefono 02 93527386.

