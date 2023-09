Proseguono i fine settimana “ricchi” di “E…state a Vittuone” con diversi appuntamenti con la musica e il teatro.

Nuovi appuntamenti con "E... state a Vittuone"

Gli ultimi due sabati sono stati aperti al mattino dalle “Pratiche Orientali per il risveglio mattutino” dell’Associazione Verso Oriente e chiusi alla sera rispettivamente dallo spettacolo teatrale per bambini “Andemm Freakclown, I clown come non li avete mai visti”, seguito da un folto pubblico, e dal concerto della Maxentia Big Band, diretta da Eugenia Canale, che ha proposto “A qualcuno piace Fred”, omaggio allo swing di Fred Buscaglione che ha veramente fatto il “pienone” davanti al palco del “Lincoln”.

Ora la rassegna proposta dal Comune di Vittuone e curata dal Centro Teatro Navigli di Abbiategrasso prevede una “due giorni”, sempre al Parco Lincoln, dedicata al teatro: venerdì 15, con inizio alle 21, la Compagnia Teatrale Vittuonese presenta, per la rassegna “Gli eventi d’E…state delle associazioni”, “Una volta sola”, letture tratte dal libro di Mario Calabresi. Lo spettacolo era in programma a fine giugno ma era stato rinviato causa pioggia.

La Sirenetta in scena al Parco Lincoln

Sabato 16 di nuovo teatro, al Parco Lincoln con lo spettacolo per bambini e famiglie “La Sirenetta”, a cura dell’Associazione Teatro dei Navigli, liberamente ispirata ad una delle fiabe più amate di Hans Christian Andersen.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è libero.