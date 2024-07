Nuove risorse per la cultura: vinto il bando regionale

Nuove risorse per la cultura, il Comune di Nerviano si aggiudica un bando regionale.

Bando regionale, nuovi fondi per la cultura

Un finanziamento di 7.150 euro a favore della cultura. E' quello che si è aggiudicato il Comune di Nerviano. Con lo scopo di ampliare ancora di più l'offerta proposta dalla biblioteca, l'Amministrazione comunale ha infatti partecipato all'Avviso unico per la cultura 2024 con il progetto "Diffondere la cultura far crescere la società" nel quale vengono proposte attività rivolte ai bambini, agli adulti e agli anziani e dove la biblioteca diventa anche spazio di interazione sociale.

"Gli spettacoli di promozione del servizio, fatti in luoghi inconsueti del territorio, i Pomeriggi della biblioteca, nella nostra sala Borgognone e gli eventi teatrali legati a quelli letterari, hanno ottenuto una positiva valutazione e un finanziamento da parte di Regione Lombardia e ciò ci permetterà di potenziare la proposta culturale rivolta alla cittadinanza - afferma il sindaco Daniela Colombo - Ma il nostro impegno non si ferma a questa iniziativa; abbiamo infatti sottoscritto un Patto per la Lettura per promuovere la creazione di una rete territoriale collaborativa fra i diversi soggetti interessati alla promozione del libro e della lettura. Oltre alla biblioteca, si sono unite le scuole, le librerie, le diverse associazioni e i gruppi di lettori; presupposto imprescindibile per partecipare al bando 'Città che Legge', il nostro prossimo obiettivo, attraverso il quale ricercare fondi per nuove iniziative".

La biblioteca è protagonista

Tornando alla biblioteca, il sindaco ricorda come sia "da sempre attiva e impegnata nel valorizzarsi come via d’accesso locale, libera e senza limitazioni all’informazione e alla conoscenza; mezzi indispensabili per uno sviluppo democratico e attivo del cittadino" prosegue il sindaco - Per questo mette in campo una progettazione con interventi di promozione della lettura e del servizio in generale che si sviluppano con differenti percorsi ma con il medesimo obiettivo: quello di valorizzare le conoscenze come motore per il benessere sociale e scelte consapevoli".