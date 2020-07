“Notti d’estate a Villa Adele 2020”: cinema, musica e teatro nel parco della biblioteca

“Notti d’estate a Villa Adele 2020”: al via la rassegna promossa dal Comune di San Vittore Olona per i propri concittadini, seguendo le prescrizioni anti-Coronavirus.

“Notti d’estate a Villa Adele 2020”, si parte col cinema

Cinema, musica e teatro. Sono queste le proposte culturali che avranno luogo nel parco della biblioteca di Villa Adele in questa estate. Tutto ovviamente nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Si tratta dell’iniziativa “Notti d’estate a Villa Adele 2020”, proposta dal sindaco Daniela Rossi (che detiene anche la delega alla Cultura). Ogni serata avrà inizio alle 21.30 (in caso di maltempo gli eventi avranno luogo nella sala polivalente di via Veneto).

Si inizia questa sera, mercoledì 15 luglio 2020, con il “Cinema sotto le stelle”: si potrà assistere al film “Quasi amici”; il 24 luglio arriva la grande musica con “Nina and me”, concerto del Laura Fedele Trio che proporrà l’affascinante repertorio di Nina Simone con brani originali di Fedele; il 29 torna il “Cinema sotto le stelle” con la proiezione di “Il ggg, il Grande gigante gentile”, il 30 andrà in scena “Il tacchino”, commedia liberamente ispirata a Il Tacchino di Feydeau scritta e diretta da Luca Cairati-Teatro dei Navigli, per uno spettacolo di Scenaperta 2020.

L’ingresso è libero e contingentato, appunto nel rispetto delle normative anti-Coronavirus.

Il cinema all’aperto e il concerto di Fedele saranno gratuiti, lo spettacolo “Il Tacchino” prevede un biglietto di ingresso (con precedenza ai possessori dell’abbonamento Scenaperta stagione 2019-2020).

Ancora un volta Villa Adele torna ad essere il centro della cultura e delle iniziative estive così come lo era stato l’anno scorso con la proposta di serate danzanti.

