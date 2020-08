Notte di San Lorenzo nel Parco aspettando le stelle cadenti. Il Comune di Magenta in collaborazione con il Parco del Ticino organizza per lunedì 10 agosto al centro La Fagiana, in via valle a Magenta. Durante la serata i partecipanti saranno allietati dalla musica e dai racconti del territorio proposti dal Centro Didattico Milanta e, a seguire, si potranno osservare le stelle della magica notte di San Lorenzo con la guida del professor Manzini.

“Magenta ha un territorio unico pieno di ricchezze naturalistiche, siamo molto felici di poterle valorizzare anche attraverso questa iniziativa. Quella di San Lorenzo è una notte magica e quest’anno potremo viverla nel Parco del Ticino”, ha detto il sindaco di Magenta, Chiara Calati. “Da assessore alla cultura, nonché da appassionata di fenomeni celesti, non posso che essere orgogliosa di offrire ai cittadini la possibilità di assistere a uno spettacolo unico sotto la sapiente guida del prof. Manzini, della stazione astronomica di Sozzago e dell’Osservatorio astronomico di Tradate. Punto focale della serata sarà l’osservazione dei due pianeti giganti, Giove e Saturno e si parlerà di mitologia e costellazioni. Ringrazio inoltre il centro didattico Milanta per i racconti del territorio, per una notte davvero magica e un’atmosfera da fiaba”. Sarà possibile inoltre effettuare una camminata nel Parco con le guide naturalistiche per un massimo di 30 persone. Si raccomanda torcia e abbigliamento comodo.

Il programma

Ritrovo e registrazione alle 19.45 presso il Centro La Fagiana (massimo 30 persone). Alle 20.15 inizierà la camminata all’interno del Parco del Ticino. Alle 21 si inizierà lo spettacolo di musica e racconti del territorio . Alle 22 si osserverà il cielo con la guida del Professor Manzini.

