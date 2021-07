"Notte Bianca" con sport, musica, cucina e moda

"Notte Bianca" di Canegrate: è piaciuta l'iniziativa organizzata da Comune e commercianti.

"Notte Bianca" nel centro del paese

Il centro del paese invaso da moltissima gente. E' piaciuto il ritorno della "Notte Bianca" di Canegrate, appuntamento andato in scena la sera di ieri, sabato 17 luglio 2021, organizzato dal Comune e dai commercianti. "E' andata bene" il commento del sindaco Roberto Colombo mentre stava facendo un giro in paese.

Le attrazioni

Dalle 19 via alla ristorazione, dalle 21 dj set nel piazzale della stazione, di fronte al municipio si sono esibiti gli allievi delle scuole di musica Primo Piano e Paganini e poi karaoke con il Night Food; alle 21.30 è andata in scena la sfilata di moda in piazza Matteotti presentata da Thomas Incontri; e ancora: sbandieratori in Largo sant'Angelo, all'oratorio cinema all'aperto con "La macchina dei sogni". Presenti stand di hobbisti e anche di associazioni canegratesi oltre alla postazione della Protezione Civile.

Le foto: