"Note parole" in scena al museo civico Sutermeister

Venerdì 30 giugno alle ore 21,30 il cortile del Museo Civico Sutermeister di Legnano sarà la location ideale dello spettacolo musico/teatrale “ Note Parole”, un delicato concerto a luci soffuse che si mescola magicamente ad una poetica ed emozionante riflessione su alcuni testi di famose canzoni italiane, in un'armoniosa alternanza tra parole e musica.

Il duo Encanto, composto da Maria Cristina Riva e Federico Riva, docenti della scuola di Musica Nicolò Paganini, e in grado di conquistare il pubblico per la spiccata raffinatezza e intensità nell'esecuzione di un vasto repertorio di musica italiana. Con grande sintonia alcune delle canzoni proposte nel concerto vengono delicatamente introdotte da aneddoti sull'origine della canzone, sul significato del testo, sul contesto socio - culturale e storico in cui la canzone e nata, racconti che si intrecciano con riflessioni filosofiche piu ampie e si snodano come poesie.

Chi salirà sul palco

Interpreti e autori della parte teatrale sono gli attori e docenti di Scuola Teatro Junior, Jacopo Pari e Santa Barilari. “Note e Parole” e una perfetta simbiosi tra musica, poesia, filosofia e storia, abilmente creata dagli artisti, che regala al pubblico un bellissimo viaggio nelle emozioni e nei sogni. Il repertorio selezionato per questo concerto eccezionale e stato scelto con cura, includendo brani che hanno segnato la storia della musica italiana e che continuano a emozionare e ispirare diverse generazioni. Le parole, pronunciate con sensibilità e profondità, si fonderanno con la melodia, creando un effetto magico che toccherà il cuore di ogni spettatore.

Lo spettacolo ad ingresso gratuito e inserito nella serie di manifestazioni che animeranno “La Bella Estate” di Legnano, organizzata dall'Amministrazione Comunale. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato al 23 luglio.