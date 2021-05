Nonne centenarie festeggiate…a distanza

Nonne centenarie di Castano Primo festeggiate…a distanza. Gli auguri e il regalo del sindaco.

Nonne centenarie, festa “speciale”

Nonna Giuseppina ha compiuto 105 anni, nonna Rosa 101. Le due donne, residenti a Castano Primo, hanno reso questo Primo Maggio ancora più speciale in paese. A far loro gli auguri c’è l’intera Amministrazione comunale.

Le parole del sindaco

“Nonostante la pioggia oggi è una bellissima giornata per due nostre concittadine castanesi – afferma il sindaco Giuseppe Pignatiello – Oggi celebriamo infatti due compleanni molto speciali: auguri di vero cuore a nonna Giuseppina e a nonna Rosa! Purtroppo le norme anti Covid-19 ci hanno impedito di salutarle come avremmo voluto, ma abbiamo con questi piccoli doni cercato di trasmettere loro tutto il nostro calore, tutta la nostra riconoscenza e tutta la gratitudine per quanto hanno donato in questi anni alla nostra comunità castanese. Grazie di cuore e ancora auguri alle due none, custodi e testimoni del Tempo e dei Ricordi della nostra Castano Primo”.