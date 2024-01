Niente Falò della Giobia: "Meglio tutelare la salute"

Niente Falò della Giobia a Rescaldina. La decisione del Comune dopo la normativa regionale.

Niente Falò della Giobia

Niente falò della Giobia a Rescaldina, il tradizionale fuoco di fine gennaio dove si bruciano i tradizionali fantocci raffiguranti streghe che doveva svolgersi domenica 28 gennaio 2024.

Regione Lombardia, in risposta al quesito di alcuni sindaci lombardi, ha infatti chiarito che "non possono essere autorizzate o effettuate accensioni di falò in occasione di ricorrenza della tradizione". Ovviamente si tratta di un divieto imposto dalla Regione per motivi ambientali e di salute delle persone.

Le parole del sindaco