Nel 2025 torna ad Arese "Note a margine"

Torna anche nel 2025 ad Arese la rassegna "Note a margine" con musica, reading e performance.

7 nuovi appuntamenti per la seconda edizione della rassegna che promuove musica e teatro in biblioteca.

"Nata come un esperimento per proporre un nuovo modo di vivere la biblioteca, questa iniziativa ha saputo conquistare il pubblico, andando ben oltre le nostre aspettative iniziali. Torna così anche nel 2025 la rassegna Note a margine: musica, reading e performance leggere nell’allestimento che si “infilano” tra le pagine e i lettori dei sabati pomeriggio in biblioteca. Come già lo scorso anno, anche questa seconda edizione vedrà alternarsi musicisti professionisti e realtà di Arese da sempre attive sul fronte della promozione della musica e del teatro. Siamo certi che anche voi, pubblico, non mancherete all’appello e saprete alimentare quel circolo virtuoso che può nascere dall’incontro fra cultura e intrattenimento nell’atmosfera accogliente e familiare dell’Agorà" - hanno dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli e l'Assessora alla Cultura Denise Scupola.