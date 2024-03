Necropoli e abitanti dell'antica Legnano: se ne parla a Palazzo Leone da Perego

Abitati e necropoli in età romana sul territorio di Legnano: è l’argomento del terzo incontro de “I giovedì del museo” in programma giovedì 7 marzo alle 21.00 a Palazzo Leone da Perego.

Necropoli e abitanti antica Legnano: se parla a Palazzo Leone da Perego

Le relatrici Ilaria Calabrese e Giulia Tremolada condurranno il pubblico in un viaggio alla scoperta delle diverse forme dell’abitare e della cultura (usi e costumi) espressa dalle genti che vivevano nel nostro territorio. Attraverso l’analisi delle testimonianze archeologiche (per le abitazioni i ritrovamenti in via Dandolo, via per Canegrate e nella vicina Castellanza, fra le necropoli i siti di via Novara e via Pietro Micca) si darà un quadro della vita quotidiana, dei culti e della ritualità praticata per accompagnare il defunto alla sua nuova “casa” nell’Aldilà.

L’ingresso è libero.