Navigazione, ultimo weekend a ritmo di gusto e cultura. Sabato 29 e domenica 30 a Palazzo Stampa, in concomitanza con la navigazione sul Naviglio, saranno presenti i Distretti Rurali del sud ovest milanese con i loro prodotti. Ultimo fine settimana per usufruire del servizio di navigazione sui Navigli, con partenza da Palazzo Stampa ad Abbiategrasso, arrivo a Gaggiano e ritorno, con la possibilità di abbinare alla navigazione altre interessanti esperienze e attività, come percorsi in bicicletta e degustazioni dei prodotti del territorio.

Biglietti e orari

Sabato alle 17, 18.15 e 19.30; domenica alle 11, 12.15, 15, 16.15, 17.30 e 19. La corsa sarà inoltre commentata a voce. Il costo del biglietto è di 15 euro per gli adulti, 10 euro dai 4 ai 12 anni di età, mentre è gratuito per i bambini fino a 3 anni. Sono inoltre previste speciali riduzioni per le famiglie: due adulti e un bambino pagheranno infatti solo 30 euro complessivi.

L’imbarco sarà all’Alzaia Naviglio Grande di Abbiategrasso, davanti a Palazzo Cittadini Stampa, e la durata è di un’ora circa. La capienza dell’imbarcazione è di soli 30 posti, nel completo rispetto della normativa anti-covid: si raccomanda pertanto l’acquisto online dei biglietti. Tutte le attività sono accessibili solo se si è dotati di mascherina personale.

Info e contatti: Consorzio Navigare Adda, tel. 0372-21529.

