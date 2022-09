Nasce la Biblioteca dei semi

Sarà inaugurato sabato 17 settembre 2022 a Rho la nuova biblioteca dei semi, un progetto unico, che vede solo altre sei realtà presenti sul territorio italiano.

La nascita della Biblioteca dei semi

Sabato 17 settembre, all’avvio di "Luci nel bosco - Associazioni in festa a Lucernate" (promossa da Teatro dell'Armadillo e Biblioteca Popolare per il Progetto Central Parks) verrà inaugurata la Biblioteca dei semi, un progetto pilota nella nostra zona (a oggi sono solo sei in tutta Italia), realizzato con l’associazione Prendiamoci Cura e le realtà ambientaliste del territorio. Una iniziativa che coinvolge cultura, ambiente, pace, scuole.

“Nata dall'esperienza #Seminsieme, lo scambio di semi durante i mercati contadini di Prendiamoci Cura – spiegano i promotori - la Biblioteca dei semi risponde all'esigenza di offrire un luogo della comunità in cui custodire i semi e in cui generare conoscenza e consapevolezza. I semi potranno essere presi in prestito al pari dei libri e restituiti quando, secondo i tempi di maturazione, la pianta generata dal seme, ne genererà di nuovi a sua volta. Durante l'anno verranno proposti incontri, laboratori, degustazioni, gite, per costruire insieme una cultura ecologica profonda e del profondo, dell'individuo e della comunità in relazione alla terra e alla natura”.

La presentazione del progetto

La Biblioteca di Lucernate si consolida così come Biblioteca di Comunità e "biblioteca delle cose", intesa come attivazione di una comunità che prevede lo scambio di libri, semi, oggetti, tempo, competenze ma soprattutto valore.

Sabato 17 a partire dalle 10 sono previsti la presentazione del progetto, la lettura di brani suggestivi, il saluto di rappresentanti di Comune e Csbno, il laboratorio di un produttore, attività per bambini, un laboratorio creativo e artistico di art journal dimostrativo del corso che partirà a ottobre. Al termine, rinfresco offerto da Rotary Club Rho.