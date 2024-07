Il Concorso, ispirato a un musicista eclettico come Franco Sioli, viene lanciato nel centenario della Città di Legnano e nel centenario della scomparsa dell’ultimo grande operista italiano, Giacomo Puccini, oltre che in un momento storico particolare cui - il 6 dicembre scorso - la pratica del canto lirico in Italia è stata iscritta dall’UNESCO nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Nasce il fondo Franco Sioli per giovani cantanti lirici e musicisti

Il Legnanese Franco Sioli (09/11/1955 – 06/11/2021), baritono e musicista, in vita si esibì in ruoli da protagonista in numerosi teatri italiani e stranieri riscuotendo grande successo. Fu anche una persona generosa, esuberante, eclettica, dai molteplici interessi non solo in campo musicale; fu molto sensibile verso le persone sofferenti, avendo anch’egli molto sofferto. Da giovanissimo, volontario della CRI, fu sempre particolarmente attratto dai reietti della società e dalle persone bisognose, a cui cercò di non far mancare il suo sostegno e la sua vicinanza. Gli amici lo ricordano infatti, oltre che per la passione e le competenze per il canto e la musica, anche per l’umanità verso gli altri e la forza nel combattere la malattia degli ultimi anni che lo aveva reso completamente invalido.

Sono state queste qualità dell’uomo Sioli a convincere subito la nostra Fondazione a rendersi parte attiva nella lodevole iniziativa che la dr.ssa Pinciroli ci presentò oltre un anno fa: esaudire il desiderio del grande baritono di promuovere nei giovani la passione per la musica e in particolare per il canto lirico [in allegato una nota della dottoressa sulle sue motivazioni con un breve curriculum del maestro]. Nasce così il “Fondo corrente Franco Sioli”, grazie a una donazione della stessa dr.ssa Pinciroli, con l’intento di sostenere e incentivare nel loro percorso di studio musicale nuovi giovani talenti.

Un concorso internazionale per ricordarlo

A nostra volta abbiamo coinvolto l’Ensemble Amadeus, nella persona del maestro Marco Raimondi, e insieme è maturata l’idea di ricordare il maestro Sioli con un concorso musicale internazionale [in allegato una nota del maestro Raimondi sulle loro motivazioni e sul concorso]. L’iniziativa ha poi trovato due partner d’eccezione: il Comune di Legnano, che ha inserito l’evento nel calendario delle manifestazioni del Centenario di Legnano Città, e la Famiglia Legnanese da sempre sensibile alla diffusione della cultura e all’attenzione verso i giovani talenti.

Il regolamento del concorso è pubblicato sul sito dell’Ensemble Amadeus e vivrà la fase finale nella giornata del 27 ottobre p.v. presso il Teatro Città di Legnano Giuseppe Tirinnanzi di Legnano.

Naturalmente tutti noi ci auguriamo che l’evento di quest’anno riscuota un buon successo e sensibilizzi altri partner all’iniziativa così da riuscire a far diventare l’evento stesso un appuntamento annuale o biennale che manca nella città di Legnano.

Link utili:

alla pagina del fondo: https://www.fondazioneticinoolona.it/fondo-franco-sioli/

all’articolo FCTO: https://www.fondazioneticinoolona.it/news/concorso-musicale-internazionale-franco-sioli/

al regolamento: https://ensembleamadeus.org/concorso/