"Napoleon route", prende forma la strada di Napoleone

"Napoleon route", nuovi passi per la creazione del percorso di Napoleone a Turbigo.

"Napoleon route", la nuova strada

Dopo aver celebrato la seconda edizione della Rievocazione storica, l’Associazione Risorgimentale Turbigo 3 giugno 1859 ritorna a pensare al suo grande progetto: quello della Route Napoleon, ossia la strada dedicata a Napoleone.

L’architetto Franco Pistocco ha presentato la sua idea di progetto della strada; il presidente dell’associazione Daniele Solivardi annuncia: «Questa ipotesi progettuale è la cosa più importante per la nostra associazione. Abbiamo già recuperato questa strada dimenticata da tutti (ma importantissima per la sua valenza storica) dal punto di vista della viabilità, ora intendiamo anche riportarla in auge rendendola un vero e proprio museo, un progetto che nei nostri piani permetterà a Turbigo e al Parco del Ticino di fare un grande salto in avanti".

Spazio al verde