Musica, cibo e danza per festeggiare l'amicizia Italia-Giappone

Ci sarà spazio anche per la solidarietà. Ecco il programma dell'evento in auditorium

Musica, cibo e danza per l'evento "L'amicizia continua" tra Italia e Giappone che si svolgerà a Cerro Maggiore.

Tutto pronto per "L'amicizia continua", evento che si svolgerò domenica 3 ottobre 2021, alle 18, all'auditorium comunale di via Boccaccio a Cerro Maggiore.

Un'iniziativa per celebrare il sempre più forte legame tra Italia e Giappone, in occasione del centenario del primo volo Italia-Giappone avvenuto nel 1920 e che ha sancito l'avvio delle relazioni tra le due nazioni.

L'evento porterà alla scoperta della cultura giapponese, unendo uno scopo benefico: si potrà infatti sostenere, con offerta libera, Assobraga (associazione per la libertà di educazione, che ha come obiettivi quello di creare occasioni di confronto educativo per i genitori e quello di raccogliere fondi per erogare borse di studio perchè tutti possano esercitare libere scelte educative).

L'evento (che si svolgerò nel rispetto delle normative anti-Covid e con Green Pass) è promosso dal Comune di Cerro, Consolato generale del Giappone a Milano, Rotary, Liceali sempre per la cultura, Corpo musicale cittadino di Cerro, Crespi Bonsai, Abraga, Tomoyoshi Endo, Musubi Daiko, contrada sant'Erasmo di Legnano e G&B Languages.

Il programma

Ci sarà street-food giapponese, poi concerto musicale del Corpo musicale cittadino di Cerro col soprano Yoko Takada (giapponese ma ormai cerrese acquisita) con inno nazionale italiano e giapponese, esibizione del Gruppo Musubi Daiko con danza tradizionale della Gheisya eseguita da Takada, esibizione con strumenti del Palio di Legnano della contrada Sant'Erasmo; l'evento sarà presentato da Ornella Ferrario e interverranno il sindaco di Cerro Magggiore Nuccia Berra, il Consolo generale del Giappone, Crespi Bonsai e Rotay Parchi Alto Milanese