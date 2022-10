Musazzi ritorna nel suo teatro

Musazzi ritorna al Teatro Tirinnanzi di Legnano, il "suo" teatro, quello dove aveva rappresentato i suoi spettacoli con I Legnanesi.

Nel foyer della sala di piazza 4 Novembre infatti è stata collocata "Una vita sul palcoscenico", l’opera realizzata dal Circolo fotografico della Famiglia Legnanese in occasione della mostra "Felice di essere Musazzi" allestita a Palazzo Leone da Perego nel 2021 per il centenario della sua nascita. Il lavoro, da 1,80 x 1,20 metri, realizzato partendo da una decina di fotografie messe a disposizione dalla famiglia Musazzi, è il risultato di una composizione e decomposizione degli scatti ispirata ai modi della pop art con tecnica elettronica in cui l’attore compare fra una platea di teatro, una casa di ringhiera, luci di scena e agglomerati di colore con effetto vernice fra cui gli immancabili giallo e rosso di Legnarello, contrada di cui fu capitano.

Collocazione ideale per l'opera "Una vita sul palcoscenico"

"Penso che questo lavoro abbia trovato la sua collocazione ideale - commenta l’assessore alla Cultura Guido Bragato - Ringrazio il dirigente Stefano Mortarino per avere condiviso con il Circolo fotografico questa soluzione che ha trovato la piena soddisfazione dell’Amministrazione, del Comitato per il centenario di Felice Musazzi e che valorizza quell’ambiente del Teatro Tirinnanzi che, anche quest’anno, accoglierà i tanti legnanesi che assisteranno agli spettacoli in calendario nella nostra stagione".

Nella foto di copertina, da sinistra: Guido Bragato, Francesca Giudici, Roberto Clerici, Gabriella Nebuloni, Sandra Musazzi, Dario Ferrè e Stefano Mortarino