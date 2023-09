Mostre all'Agorà: si cercano artisti che vogliano esporre le loro opere e farsi conoscere dai visitatori.

Mostre all'Agorà: si cercano artisti

Fin dagli esordi, il Centro civico Agorà è stato sede di numerose mostre di artisti aresini e non solo, che hanno potuto esporre le loro opere e farsi conoscere dai visitatori.

"Stiamo ora programmando il calendario delle mostre che l’Agorà ospiterà nel 2024 - dice l'Amministrazione comunale - Invitiamo gli artisti a proporsi con le loro opere di pittura, scultura, fotografia o altro, scrivendo a direzione.biblioteca@comune.arese.mi.it entro il 30 settembre 2023".

Gli artisti che vogliono proporsi con le loro opere di pittura, scultura, fotografia o altro devono quindi mandare una mail a direzione.biblioteca@comune.arese.mi.it entro il 30 settembre 2023 allegando una proposta descrittiva della mostra, possibilmente corredata da fotografie; il proprio curriculum e l’allegato modulo, compilato in ogni sua parte, che si trova sul sito del Comune (CLICCA QUI)

Nel caso in cui le proposte pervenute fossero superiori alle disponibilità dello spazio, i criteri preferenziali per la scelta saranno: non aver mai esposto le proprie opere all’Agorà; età inferiore a 35 anni; aver ottenuto riconoscimenti o premi (diplomi, attestati, ecc.) e aver esposto in altre sedi diverse dall’Agorà.

Lo spazio espositivo è visitabile autonomamente negli orari di apertura della Biblioteca.

Per ulteriori informazioni , contattare l’ufficio Cultura, chiamando allo 02 93527387.