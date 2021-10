Rho

Un grande successo, 3250 visite in 30 giorni

Mostra sul Cenacolo di Leonardo Da Vinci: 3250 visite in 30 giorni, questi i dati importanti per l'esposizione Dalle crepe alla luce, tenutasi a Rho.

Mostra sul Cenacolo di Leonardo Da Vinci: Dalle crepe alla luce

Il Centro di Solidarietà di Rho, i Padri Oblati Missionari e le Parrocchie della città di Rho hanno proposto dal 10 settembre al 10 ottobre una mostra sul Cenacolo di Leonardo da Vinci, cogliendo l'occasione del cinquecentesimo anniversario della sua morte per un percorso relativo al suo periodo milanese alla la corte degli Sforza alla fine del ‘400. Il cuore della mostra era rappresentato da una riproduzione di tale opera nel formato cm 600x300.

L'esposizione

Alla realizzazione della mostra ha partecipato Sr Maria Gloria Riva mettendo a disposizione i propri studi già oggetto di numerose pubblicazioni. Il titolo “dalle crepe la luce” lascia intravvedere l'originalità dell'approccio pensato dalla curatrice per mettere in risalto l'origine profondamente umana del genio creativo e del lavoro dell'artista.

Grande partecipazione

La mostra, gratuita e aperta a tutto il pubblico degli adulti, esposta nella splendida “location” del quadriportico del Collegio dei Padri Oblati Missionari di Rho, ha avuto una speciale attenzione ai più giovani, in particolare al mondo della scuola, che ha partecipato con grande entusiasmo e disponibilità. Alcuni studenti delle scuole superiori (Mattei, Ipsia, Olivetti, Artistico Arese) hanno fatto da guida ai loro compagni aggiungendosi alla presenza di altri adulti volontari che si sono messi a disposizione per le numerose visite guidate richieste.

Più di 3200 visitatori hanno accettato l’invito a visitare la mostra e diversi gruppi hanno richiesto una visita guidata seguita con attenzione e meraviglia per lo stupendo luogo in cui erano ospitati.

Numero giorni di esposizione della mostra: 30.

Visitatori, presenze complessive: 3250.

Visite guidate complessive: 136.

Numero classi studenti coinvolte per visite guidate:

scuola primaria: 12;

scuola secondaria di I^ grado: 15;

scuola secondaria di II^ grado: 49.

Guide volontarie: adulti: 14; guide studenti scuola secondaria di II^ grado 52.