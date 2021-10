Corbetta

L’iniziativa fa parte del progetto “Un pianeta da salvare, un territorio da amare”

Sabato 23 ottobre alle ore 16 sarà inaugurata la mostra fotografica” Ticino vita sommersa” di Mattia Nocciola, fotografo-videomaker subacqueo. L'esposizione sarà nella sala Don Sacchi in piazza Canonica 5 a Corbetta. .

Mostra fotografica Ticino vita sommersa, di Mattia Nocciola

L'esposizione ha l’obiettivo di mostrare e far conoscere i pesci dei nostri fiumi, animali preziosi e unici che spesso sono minacciati dal punto di vista conservazionistico. Durante la presentazione, grazie ai video e alle foto, sarà possibile immergersi in un viaggio tra le acque del Ticino e scoprire l’esistenza di animali straordinari come, ad esempio, lo storione cobice: un pesce possente e corazzato che sembra arrivato direttamente dalla preistoria.

Giorni e orari della mostra

Sabato 23 ottobre e mercoledì 27 dalle 16 alle 19

Sabato 30 e domenica 31 dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mascherina e Green pass obbligatori.