Mostra fotografica "I muri del silenzio" di Myriam Bon, a favore delle vittime di violenza

Da Sabato 11 settembre a venerdì 8 ottobre, nella Biblioteca Comunale di Assago, si terrà l'esposizione fotografica "I muri del silenzio" di Myriam Bon. L'apertura della mostra sarà sabato alle ore 11.00.

La mostra fotografica contro l'omertà ed il silenzio

L'iconografia dei volti in 70 scatti è un progetto nato con l'intento di affrontare il tema dell'omertà e del silenzio che, non di rado, avvolge la problematica della violenza rivolta alle donne. Durante l'inaugurazione di Sabato 11 settembre ci sarà un intervento straordinario dell’onorevole Giusy Versace.

La mostra fotografica è aperta al pubblico e resterà in biblioteca fino al giorno 8 ottobre e sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30. L' ingresso è gratuito con posti limitati e nel rispetto della normativa anti Covid-19.

Le parole del sindaco Lara Carano