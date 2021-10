Mostra filatelica in Famiglia Legnanese: una tradizione che dura da 35 anni

Si è aperta oggi

A Legnano anche uno speciale ufficio postale dotato di annullo figurato.

Mostra filatelica, nella sede della Famiglia Legnanese è stata inaugurata oggi, sabato 16 ottobre 2021, la 35esima edizione di quello che ormai è diventato un appuntamento tradizionale e atteso.

Mostra filatelica in Villa Jucker: oggi c'è anche l'annullo postale

L'iniziativa, promossa dall'Associazione filatelica legnanese presieduta da Giorgio Brusatori, si svolgerà fino a lunedì 18 ottobre in Villa Jucker, in via Matteotti 3. Nel pomeriggio di oggi, sabato 16, fino alle 19, sarà attivo uno speciale ufficio postale dotato di annullo filatelico figurato. L'esposizione sarà aperta anche domani, domenica 17, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30; e lunedì 18 dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17. L'ingresso è libero.