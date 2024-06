Mostra collettiva con le opere delle allieve del laboratorio di Disegno e Acquerello organizzata da Auser Turbigo.

Mostra d'arte collettiva di Auser il 15 e 16 giugno

Inaugurazione sabato 15 giugno alle 17.30 per la mostra d'arte collettiva di Auser Turbigo che sarà visitabile anche domenica 16 giugno. L'appuntamento è nella Sala delle Vetrate nel comune di Turbigo in via Roma 39.