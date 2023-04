Migliaia di persone per assistere alla rievocazione della battaglia di Parabiago FOTO

Salto nel passato, precisamente nel 1339, per le migliaia di persone che ieri, domenica 16 aprile, hanno partecipato alla rievocazione della battaglia di Parabiago.

La rievocazione della battaglia di Parabiago

Domenica di festa per la rievocazione della Battaglia di Parabiago: in città erano presenti i rievocatori armati, arcieri, falconieri e musici, tutti in abiti medievali.

I loro accampamenti erano a disposizione del pubblico per tutto l’arco della giornata. Presenti anche i pony che verranno messi a disposizione delle famiglie per il battesimo della sella ai bambini. Dalle 9.30 alle 10 è partita la sfilata in abiti storici. Alle 10 l’apertura del campo sulla via Santa Maria, davanti al cancello principale del parco di Villa Corvini.

Il programma della giornata

Dopo l’apertura dei varchi, le rappresentanze delle compagnie storiche si sono spostate da via Santa Maria all’interno del parco scortati dalle note della bande o dei musici, o fino all’arena centrale dove è stato intonato l’Inno nazionale.

I musici sono stati i protagonisti e hanno accompagnato le letture relative alla descrizione della prima ondata della Battaglia di Parabiago tratta dal romanzo «1339, il nemico alle porte». Alle 11.15, inoltre, in scena i falconieri nell’arena centrale. Anche il pomeriggio è stato ricco con alle 17.10 la simulazione della Battaglia di Parabiago vera e propria. Alle 17.50, infine, il raduno delle compagnie e i saluti finali.