Il mentalista Francesco Tesei torna e incanta Legnano

Francesco Tesei, applausi per il suo quarto spettacolo teatrale che ha fatto tappa a Legnano.

Francesco Tesei con "Telepathy"

Si chiama "Telepathy" ed è il nuovo spettacolo di Francesco Tesei, definito come il più grande mentalista d'Italia. E la sera di ieri, venerdì 3 marzo 2023, ha incantato il pubblico del Teatro Galleria di Legnano tornato ad assistere alle nuove "sfide" dell'artista e alla sua capacità di "leggere nel pensiero". In quanto mentalista, Tesei (autore e protagonista della serie tv "Il mentalista", oltre 120mila biglietti venduti con il suo primo spettacolo teatrale, scrittore e autore, ospite in oltre 40 programmi tv) ha infatti sempre provato a scoprire i pensieri della gente, una capacità descritta appunto con la parola "Telepatia". Uno spettacolo che nasce e si sviluppa nel periodo difficile che abbiamo vissuto e stiamo vivendo: l'emergenza sanitaria, il lockdown, il distanziamento sociale, che ha fatto tornare attuale il significato della parola "Tele-pathos" ossia passione "condivisa a distanza". E nelle due ore di show, Tesei è tornato a giocare col pubblico, "sfidando" le loro menti, cercando di accorciare le distanze tra lui e il pubblico. Spiccano nello spettacolo i tanti riferimenti all'Amleto, riflesso e simbolo dell'incertezza i un'epoca altrettanto sorpresa tra un "prima" e un "dopo". E il pubblico, coinvolto come sempre salendo anche sul palco, è rimasto ancora una volta a bocca aperto davanti alle sorprendenti "doti" dell'artista.

Le parole di Tesei

"Questa sera è un momento importante per me - ha commentato Tesei sul palco di Legnano - Perchè è questo il mio debutto con il mio nuovo spettacolo, il quarto, e sono molto contento della risposta della città di Legnano, che non mi delude mai. Sono passati tre anni e mi sono chiesto da dove ripartire: dal cubo di Rubik", oggetto che è stato protagonista della prima porzione di show. E poi via con altri innumerevoli "telepatie": "Nessun potere sovrannaturale o paranormale ma solo il desiderio e il bisogno di ricominciare a condividere esperienze tipicamente umane, come la meraviglia o lo stupore, in maniera empatica" ha ricordato.