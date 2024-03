Sabato 23 marzo 2024 alle ore 21, per la prima volta nella sua storia, la Schola Cantorum del Santuario di Rho vuole offrire ai numerosi fedeli che frequentano il Santuario una “meditazione in musica” dal titolo STABAT MATER DOLOROSA, in preparazione della Settimana Santa, uno tra i momenti liturgici più importanti della Chiesa.

Meditazione in musica per la Schola Cantorum di Rho

Il testo delle musiche scelte verrà distribuito come preghiera, meditazione e partecipazione alle sofferenze di Maria, madre di Gesù, durante la Passione e la Crocifissione di Cristo.

Il brano principale che verrà eseguito, che dà il titolo anche alla manifestazione, è lo STABAT MATER di G. B. Pergolesi.

La serata comprende anche musiche di C. Franck (“O VOS OMNES” e “DEUS MEUS” tratte dall’oratorio Le 7 parole di Cristo in Croce) e di J. S. Bach (“O CAPO INSANGUINATO” e “CORALE FINALE” tratte dalla Passione secondo S. Matteo e secondo San Giovanni).

L'accompagnamento dell'orchestra Rusconi

La Schola Cantorum del Santuario di Rho sarà accompagnata dall’orchestra “Giulio Rusconi” di Rho, dai solisti Olga Angelillo soprano e Marta Fumagalli mezzosoprano e dall’organista Claudio Vegezzi.

L’esecuzione sarà diretta da Achille Nava.