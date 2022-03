"Marzo donna": domani l'incontro con la scrittrice Diotallevi

Cultura

La scrittrice sarà ospite domani sera, 18 marzo 2022, nella sala di rappresentanza di Vittuone.

Appuntamento domani sera, 18 marzo 2022, nella sala conferenze del Comune di Vittuone con la scrittrice Francesca Diotallevi.

L'incontro con la giovane scrittrice

Francesca Diotallevi è una scrittrice giovane ma che ha già pubblicato opere che hanno dato soddisfazione a lei e ai suoi lettori (basti ricordare “Amedeo, je t’aime”, “Dentro soffia il vento”, vincitore della seconda edizione del premio Neri Pozza sezione giovani e “Dai tuoi occhi solamente”, candidato al Premio Strega e vincitore del premio Comisso sezione giovani, del premio Manzoni e del premio Mastronardi) sarà la protagonista, domani venerdì 18 marzo, della serata "Donna scrittrice", nell’ambito della Rassegna “Marzo Donna 2022” proposta dal Comune di Vittuone.

Come prenotarsi per la serata

La scrittrice presenterà il suo nuovo libro che è anche il suo… primo libro: “Le stanze buie”, che venne pubblicato nel 2013 e che ora torna in libreria in una versione profondamente rivista. Copie del romanzo con dedica saranno disponibili per l’acquisto. L’appuntamento è per domani sera alle 21 nella sala conferenze del Comune di Vittuone. Chi volesse essere presente può prenotare telefonando allo 02.90319310 o inviando una mail a biblio@comune.vittuone.mi.it.