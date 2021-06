Martina Consonni suona alla Filanda

Tre importanti appuntamenti per un viaggio musicale che accompagnerà l’estate, la prima data da segnare è quella del 26 giugno. «Musica alla Luna» è il titolo della rassegna di spettacoli-concerto dedicati alla bellezza della luna e alle notti d’estate che si svolgeranno a Cornaredo e San Pietro all’Olmo.

Martina Consonni

Il primo appuntamento sarà il 26 giugno dalle 21 nel cortile del Palazzo della Filanda, a Cornaredo, dal titolo «Al chiaro di luna – un pianoforte sotto le stelle con Chopin». I componimenti del maestro polacco saranno interpretati dalla concertista Martina Consonni. Martina ha solo 23 anni ed è già una concertista conosciuta in Italia ed Europa. Studia pianoforte dall’età di 6 anni e ha conseguito la lode presso il conservatorio Vittadini di Pavia. Nella sua carriera ha già alle spalle 55 primi premi assoluti di categoria in concorsi nazionali e internazionali.

Il coordinamento dell’evento è di EquiVoci Musicali. EquiVoci è un laboratorio creativo ideato e diretto dal mezzosoprano Rachel O’Brien insieme ad Andra Zaniboni, autore e produttore musicale. All’interno del laboratorio professionisti della parola, del canto, della recitazione e della musica lavorano insieme per costruire spettacoli che utilizzano contemporaneamente diversi canali comunicativi.

San Pietro all'Olmo

Per il secondo e il terzo appuntamento si dovrà aspettare luglio e settembre e ci si sposta a San Pietro all’Olmo. «Che Musa, la Luna! – Da Galileo a Haendel un concerto alla scoperta della celeste armonia» è il titolo del secondo appuntamento, programmato per il 17 luglio alla Chiesa Vecchia di San Pietro all’Olmo con Il Ninfeo Urbano. L’ultimo appuntamento sarà invece il 18 settembre e avrà come titolo «The sound of silence e le altre – Le canzoni che ci hanno portato sulla Luna». Ospite della serata i Chorus Band, orchestra vocale che canta e suona a cappella, riproducendo con la sola voce sia la melodia sia gli accompagnamenti strumentali. Per accedere agli eventi è consigliata la prenotazione mandando una mail a cultura@comune.cornaredo.mi.it